مسؤول نظامي : يحق لأي سوري إدخال القطع الأجنبي إلى سوريا حتى لو تجاوز المبلغ الـ ” مليون دولار “

أعلن قاضي التحقيق المالي في ريف دمشق أحمد بيان، أنه يحق لأي مواطن سوري إدخال أي مبلغ من القطع الأجنبي خصوصاً الدولار، ولو تجاوز مليون دولار، شريطة التصريح عنه على الحدود السورية، كما يحق له إخراج أي مبلغ أيضاً بالإجراءات نفسها.
ويحق للأجنبي أيضاً، بحسب ما نقل إعلام النظام عن بيان، إدخال المبلغ الذي يريده إلى سورية بعد التصريح عنه، مؤكداً أنه يحق للمواطن السوري أثناء سفره لأي دولة في العالم أن يصطحب معه 10 آلاف دولار، أو نصف كيلوغرام من الذهب باعتبار أن التعامل في الدول الأخرى يكون بالدولار.
وأضاف القاضي، أن اصطحاب أكثر من 10 آلاف دولار دون التصريح عنها يعتبَر جريمة صرافة، ويحال صاحبها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقه.
وأشار بيان، إلى أن الدولة لا تلزم أي مواطن بوضع المبلغ الذي أدخله إلى البلاد في “المصرف المركزي” أو أي مصرف آخر، باعتباره ملكاً خاصاً له، مع الإشارة إلى حظر التعامل بالقطع الأجنبي داخل البلاد بموجب القانون السوري الذي يعدّه جريمة.
نعم أيها السوريون ضعوا ثقتكم بهذا القاضي وادخلوا اموالكم فالعصابة بانتظاركم على احر من الجمر ٠ هل يستطيع هذا القاضي الجهبذ ان يمنع تعدي لصوص المعتوه من التعدي على أموال الناس ٠ اعطيني شخص واحد من أنصار الجحش او من الشعب المسكين ٠ له ثقة بأزلام النظام ٠ اتذكر من أربعون عاما عندما كنت صغيرا وكانت الكهرباء تنقطع ايضا في دمشق لان هذا من تراثنا ٠ ظهر وزير الكهرباء على التلفزيون السوري ومط رقبته كالجردون وتنحنح وقال بان ( قطع الكهرباء اصبح في ذمة التاريخ ) ٠ والسفاح المعتوه كان عندما يريد تمييع قضية الفساد يقول ( شكلوا لجنة ) ثم نسيت في أدراجهم ٠ من سوف يدخل اموالا الى سوريا ايها المجرمون اللصوص فقد أفقرتم سوريا هذا البلد الغني وجعلتم الشعب جائع يبحث في خشاش الارض عن شيء ياكله ٠ لقد حرقتم ودمرتهم سوريا وحققتم ما تمنيتمونه ( السفّاح المعتوه او نحرق البلد ) فتبا لكم من مجرمين قتلة فاسدين اثبت التاريخ حقيقة نسلكم المنحط الخاين ٠
لا يوجد ليل ونهار واسود وابيض في نفس اللحظة الا عند هذا النظام ولست ادري ما فائدة ادخال العملة او الاحتفاظ بها في سوريا اذا كان لا يجوز التعامل بها
فهل ادخالها مثلا من اجل ان يتم تلفيق تهمة التعامل بها لمن ادخلها او نهبها من قبل اجهزة النظام وشبيحته فلا ثقة لاي مواطن بهذا النظام ولا القائمين عليه وخاصة اولئك الذين من المفترض ان يقدموا الحماية للمواطن سواء رجال الامن او الجيش او القضاة
مزبوط مشان يسرقوهم جوا