مكتب الإحصاء الأوروبي : ملايين المسنين مهددين بالفقر و التهميش الاجتماعي في ألمانيا

ارتفع عدد المسنين المهددين بالفقر أو التهميش الاجتماعي في ألمانيا خلال الأعوام الماضية إلى نحو 6 ملايين مسن.

وبحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، التي لفتت الانتباه إليها النائبة البرلمانية في حزب “اليسار” زابينه تسيمرمان، بلغ عدد المهددين بالفقر أو التهميش الاجتماعي بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً في ألمانيا عام 2010 نحو 4.9 مليون مسن، وارتفع بصورة متواصلة منذ ذلك الحين حتى وصل إلى 5.7 مليون مسن .

وأظهرت البيانات أن أكثر المهددين بالفقر بين المسنين هم من تقل دخولهم عن 60% من متوسط الدخل في ألمانيا أو من لا يقدرون في الغالب على تحمل نفقات السلع اليومية الاعتيادية أو من يعيشون مع أسر يعاني أغلب أفرادها من البطالة. (DPA)

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