الرئيسية » ورد الآن » الجزيرة: المعارضة السورية بالرياض تنتخب “نصر #الحريري” رئيساً لوفدها إلى جنيف

الجزيرة: المعارضة السورية بالرياض تنتخب “نصر #الحريري” رئيساً لوفدها إلى جنيف

‏4 ساعات مضت ورد الآن تعليق واحد

عكس السير

تعليق واحد

  1. ابو الفداء
    فبراير 11, 2017 , 2:51 م في 2:51 م

    الدكتور نصر الحريري من ابناء اكبر العشائر السورية الموجودة في حوران ( عشيرة النعيم ) وهو شخصية متميزة وقوية جدا ومشهور بالذكاء الحاد ومعروف بعمله الدؤوب والمتواصل من اجل انتصار الثورة السورية **** انا شخصيا سعيد جدا باختياره رئيسا للوفد ###

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017