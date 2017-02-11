الجزيرة: المعارضة السورية بالرياض تنتخب “نصر #الحريري” رئيساً لوفدها إلى جنيف

عكس السير
قيم الخبر #الحريري" رئيساً لوفدها إلى جنيف" data-item_date="2017-02-11T13:27:31+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" >
الدكتور نصر الحريري من ابناء اكبر العشائر السورية الموجودة في حوران ( عشيرة النعيم ) وهو شخصية متميزة وقوية جدا ومشهور بالذكاء الحاد ومعروف بعمله الدؤوب والمتواصل من اجل انتصار الثورة السورية **** انا شخصيا سعيد جدا باختياره رئيسا للوفد ###