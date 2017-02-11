بعد مشاركته في كتلة جديدة للمعارضة الموالية .. لؤي حسين : ” الحرب على السلطة في سوريا انتهت و ما زال هناك حرب ضد الإرهاب ” ! ( فيديو )

قال “المعارض” لؤي حسين لوكالة رويترز، إنه يعتقد أن الحرب في سوريا انتهت عملياً بعد أن خفضت حكومات أجنبية دعمها لمقاتلي المعارضة.

وقال لؤي حسين إن الجهود الدبلوماسية التي تدعمها روسيا أسست “لمسار جديد” نحو إنهاء “الصراع”.

وأضاف حسين : “انتهى القتال على السلطة … لم يعد هناك دول تقول إنها ستدعم مجموعات ما لإسقاط النظام بالقوة… نعود إلى الصراع السياسي”.

ويأمل حسين -الذي يعيش حاليا في مدريد- في أن يتلقى دعوة لحضور محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال: “حلب لم تكن مجرد معركة أو ميدان واحد. هي الحرب” التي خسرها مقاتلو المعارضة.

وقال إن تدخل روسيا منح الأسد ثقة جديدة وأضاف “بات لدينا طرف دولي ضامن للنظام .. هو روسيا”، داعيا إلى دعم الجهود الدبلوماسية الجديدة التي قد تساهم في إنهاء الأزمة، وأضاف “عندما هربت من البلاد لم تكن روسيا موجودة”.

وجاءت تصريحات حسين، يوم أمس الجمعة، بالتزامن مع مشاركته، في لبنان، بإطلاق ما يسمى “الكتلة الوطنية السورية” التي ضمت إلى جانب تياره “تيار بناء الدولة” عدداً من الأحزاب والشخصيات التي تندرج تحت مسمى “المعارضة الموالية” التي تشكلت بإيعاز من النظام.

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