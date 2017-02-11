حلب : تقدم جديد للجيش الحر داخل ” الباب ” .. و ميليشيات بشار الأسد على بعد مئات الأمتار من المدينة ( فيديو )

واصلت قوات درع الفرات (الجيش الحر) مدعومة بالجيش التركي تقدمها في مدينة الباب، بالتزامن مع تقدم جديد لميليشيات بشار الأسد وضعها على بعد مئات الأمتار من المدينة.

وأعلنت الفصائل المشاركة في المعركة، يوم الجمعة، سيطرتها على مشفى الحكمة وشارع زمزم في الجهة الغربية من المدينة، مشيرة إلى أن المعارك ما زالت مستمرة مع التنظيم وسط المدينة.

وبالتزامن مع معركة الباب، استمرت الاشتباكات بين الجيش الحر والتنظيم في كل من قباسين وبزاعة، دون أن يتمكن مقاتلو درع الفرات من السيطرة على البلدتين.

من جهتها، ردت هيئة الأركان التركية على روسيا التي قالت إن الإحداثيات التي تم الحصول عليها من تركيا هي من تسببت بقتل الجنود الأتراك عن طريق الخطأ بغارة روسية، بالقول إن “وحداتنا التي اصابتها الطائرات (الروسية) تمركزت في المكان نفسه قبل عشرة ايام”.

واضافت انها ابلغ الجانب الروسي بموقع وحداته الاربعاء بعد سقوط قذيفة قربهم.

وأكدت هيئة الاركان التركية: “تم الابلاغ مجددا عن الاحداثيات الخاصة بمواقع وحداتنا الاربعاء الساعة 23:11 للمسؤولين في مركز العمليات في حميميم”.

وقالت: “في الوقت نفسه، دعي الملحق العسكري الروسي في انقرة الى مقر الأركان العامة حيث تم تسليمه باليد الاحداثيات الخاصة بمواقع الجنود بعد ان كان ابلغ عنها في وقت سابق”.

على الطرف المقابل، واصل التنظيم انسحابه أمام ميليشيات بشار الأسد التي أحرزت تقدماً جديداً وسيطرت على قرية “أبو طلطل”، وباتت على مشارف المدينة، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “قوات النظام مدعمة بحزب الله وصلت لتخوم تادف وأصبحت على بعد مئات الأمتار من الباب”.

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