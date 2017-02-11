حلب : درع الفرات تتقدم داخل الباب .. و روسيا وتركيا ترسمان خطاً فاصلاً بين الجيش الحر و ميليشيات النظام ! ( فيديو )

واصلت فصائل الجيش الحر المنضوية تحت لواء عملية “درع الفرات” المدعومة من الجيش التركي تقدمها داخل مدينة الباب على حساب تنظيم “داعش”، بالتزامن مع إعلان روسي مفاجئ عن “خط فاصل” بين الفصائل المعارضة وميليشيات بشار الأسد في المنطقة.

وأعلنت فصائل درع الفرات عبر المعرفات الرسمية، سيطرتها على صوامع الحبوب والثانوية الزراعية والفرن الآلي، إلى جانب النادي الرياضي ومبنى الحزب والملعب وشارع زمزم، داخل المدينة، بعد اشتباكات مع التنظيم.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “القوات التركية وفصائل معارضة في إطار عملية درع الفرات توغلت السبت في القسم الغربي من مدينة الباب وتمكنت من السيطرة على مواقع عدة”، لافتا إلى أنها تخوض “معارك عنيفة حالياً ضد تنظيم الدولة الإسلامية”.

وفي تطور مفاجئ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن بلدة “تادف” التي سيطرت عليها ميليشيات النظام أصبحت خطاً فاصلاً مع الجيش الحر بعد الاتفاق مع أنقرة.

وبالعودة إلى المرصد، فقد نشر عبر موقعه الرسمي حصيلة الضحايا الذين قضوا جراء القصف التركي على مدينة الباب وريفها منذ 13 من تشرين الثاني من العام الفائت 2016، تاريخ وصول عملية “درع الفرات” لتخوم مدينة الباب، وحتى اليوم 11 من شباط 2017.

وقال المرصد إنه وثق استشهاد 328 مدني على الأقل، بينهم 67 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و37 مواطنة فوق سن الـ 18.

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