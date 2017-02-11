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درع الفرات : الجيش الحر يسيطر على صوامع الحبوب والثانوية الزرعاية والفرن الآلي في الطرف الغربي من مدينة الباب بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”
6 ساعات مضت ورد الآن
كما قال الاسد تسير العمليات على الارض قال اولا الحرب على داعش فنفذ كل الكل حتى تركيا خافت من اليهود الذين وضعوا الروس شرطى على الكل وما داعش الا 60 % منهم قوات سورية خاصة لاتزال تاخذ رواتبها من وزارة الفاع و20 متز
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