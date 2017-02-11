دريد لحام : أنا بخير و لا صحة لمحاولة اغتيالي .. و الحل في سوريا بتوقف العرب بإمداد بعض المنظمات بالأموال

نفى الممثل “دريد لحام” الشائاعت التي تناولت صحته في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه لم يتعرض لوعكة صحية أو محاولة اغتيال.

وقال لحام، بحسب ما نقلت عنه شبكة 24 الإماراتية : “بخير وأتمتع بصحة جيدة، ولا تلتفتوا للشائعات التي تثار عن تعرضي لوعكة صحية أو محاولة اغتيال، لأني ما زلت حياً بأمر رب العالمين، وأشكر كل من سأل عني خلال الفترة الماضية”.

وعن عزمه مغادرة سوريا، قال: “أنا أترك سوريا؟ يا عزيزي لن أترك بلدي حتى بعد الموت، لأنني سأدفن فيها”.

وأضاف: “أنا شخص مؤمن بالله، وأعي جيداً أن رب العالمين يكتب الخير لعباده، وما كتبه الله لي سأراه سواء بقيت في سوريا أو رحلت عنها”.

وعن “الحلول الفعالة لإنهاء أزمة سوريا” قال الممثل المعروف بمواقفه المؤيدة بشدة لبشار الأسد وجيشه: “الحل باتحاد العرب ووقف إمداد بعضهم بالأموال لبعض المنظمات، التي تسعى لشق الصف العربي، ولابد من الإيمان بحرية الرأي والرأي الآخر”.

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