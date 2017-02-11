صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية : ترامب سيشعل حرباً مع إيران

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مقالاً بعنوان “ترامب سيشعل حربا مع إيران وهو ما يخدم تنظيم داعش”، أشارت فيه الى ان الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب ربما يستلهم سياسات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل في تعامله مع إيران.
وأشارت إلى ان ترامب مهتم بمطالعة كتب التاريخ ودراستها أكثر من اهتمامه بالأحداث الجارية خلال العصر الحالي مقترحا عليه ان يقرأ عن معركة غاليبولي جيدا لأن تشرشل كان فقط أول قائد غربي من ستة قادة تحطمت سفنهم في منطقة الشرق الاوسط خلال القرن المنصرم، لافتا الى ان منطقة الشرق الاوسط تتسم بأنها ساحة قابلة لاشتعال المعارك بشكل أكبر من أي منطقة أخرى في العالم وإن الأخطاء التي ترتكب خلالها تكون كارثية ولايمكن إصلاحها.
وأوضحت، بحسب ما نقلت عنها “النشرة اللبنانية”، ان أغلب القادة الستة الذين فشلوا فشلا ذريعا في الشرق الاوسط كانوا يحظون بمستشارين ومعاونين سياسيين أفضل من ترامب وبالتالي يجب عليه أن يحترس ويتصرف بحذر حتى لايصبح سابعهم، مشيرة الى ان هؤلاء القادة بينهم 3 بريطانيين و3 أميركيين أولهم كان تشرشل الذي أخطأ حساب قوة الاتراك وتسبب في مجرزة للأسطول البريطاني في غاليبولي والثاني لويد جورج الذي دمر حكومته العام 1922 بالتهديد بإشعال الحرب مع تركيا أما الثالث فكان أنتوني إيدن الذي أغرق نفسه في ازمة قناة السويس العام 1956 ويضيف أيضا توني بلير الذي لطخت سمعته بالتراب بسبب الحرب على العراق.
ايران على أبواب الانقراض!
امريكا أهلكت وقتلت اكثر من ٥٠ مليون هندي أمريكي لتصبح امريكا.
امريكا واوروبة من اقل من ١٠٠ سنة قتلت اكثر من ٥٠ مليون مسيحي من ألمانيا في الحرب العالمية الثانية لتصبح امريكا الدولة العظمى الاولى.
روسيا قتلت اكثر من ١٠٠ مليون مسلم واحتلت بلادهم لتكون من الدول العظمى.
اسرائيل وامريكا واوروبة ورسيا والعرب لديهم القوة لمسح ايران عن العالم بأكثر من ٥٠ او ١٠٠ قنبلة نويية لضرب ايران لكي لا تشكل خطر على دولة اسرائيل!
حتى لو استسلمت ايران فلن تنجوا من الاحتلال والتقسيم بعد ان هددت اسرائيل!
الرئيس الامريكي ترامب مسير وليس مخير من قبل الصهيونية العالمية. والنظام العالمي الذي يمثل إسرائيل ليس لدية أي رحمة للقضاء على اي دولة تسبب ان تكون خطرا علية ولاسيما ايران مازالت تقوم بتصنيع الصواريخ النووية التي أصبحت خطر على بنوا اسرائيل!
الحرب قادمة على ايران والجميع متفقون على ضرب “ايران المجوسة” ولن يرحمها احد. الهدف القادم على ايران.
لامانع عند اسرائيل وامريكا ان ان يقتلوا ٦٥ مليون “إيراني شيطان نجس”.
امريكا وروسيا واوروبة قتلوا اكثر من ذلك بكثير “وإيران المجوسة” تعتبر عندهم فراطة! ولاسيما المكاسب والاذهار للحلفاء وستكون روسيا مباركة ومشاركة في الحرب وحفلة لها بعد ان تقسيم ايران وأخذ مواردها الطبيعية لدفع ثمن تكلفة الحرب!
حتى ان جميع الدول العربية وبدون استثناء سيدفعون فاتورة الحرب وسيشاركون في الحرب مع اسرائيل وامريكا ضد ايران وبكل رحب صدر وامتنان لا امريكا وإسرائيل وتكلفة الحرب لن تكون مكلفة مثل السابق فالجميع متفقون على الكلفة الحرب وتقسيم ايران التي أصبحت قوه خطر وتهديد لدولة اسرائيل وامريكا عسكريا واقتصاديا.