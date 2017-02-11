طلال سلو : نحتاج صواريخ تاو و كاسحات ألغام للقضاء على ” طاعون العصر “

قال طلال سلو، الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، إن الوحدات بحاجة لكاسحات ألغام ومضادات دروع للقضاء على داعش.

وفي تصريح لصحيفة “الحياة”، أكد سلو أن مقاتلي “قسد” وصلو إلى مسافة 24 كيلومتراً غرب الرقة، لافتاً إلى أن “التقدم بطيء هنا بسبب وجود سد الفرات الاستراتيجي قرب مدينة الطبقة، وذلك حرصاً على عدم تعرض هذا السد الذي يخزن مياه نهر الفرات ويولد الطاقة الكهربائية، لدمار بعد تهديدات التنظيم”.

ووصلت «قوات سورية» إلى مسافة 11 كيلومتراً شمال الرقة وتوغلت إلى 22 كيلومتراً من الطرف الشرقي بحيث باتت تشكل سداً بين «داعش» الذي يتقاسم السيطرة مع قوات النظام على مدينة دير الزور.

وإذ أكد حصولها على عشر عربات أميركية بعد تسلم إدارة الرئيس دونالد ترامب، قال إنه جرى تسليم طلب إلى الأميركيين لتقديم مضادات دروع ودبابات وكاسحات ألغام لـ «تحرير الرقة في أسرع وقت».

وزاد: «سلاحا داعش هما العربات المفخخة والألغام، لذلك نحتاج إلى صواريخ تاو مضادة للدروع وكاسحات ألغام للقضاء على طاعون العصر».

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