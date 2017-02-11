” قطعت الطريق باتجاه الرقة ” .. روسيا تقول إن ميليشيات النظام سيطرت على ” تادف ” بعد قتل 650 إرهابياً ! ( فيديو )

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن ميليشيات بشار الأسد، تمكنت من السيطرة على بلدة تادف الاستراتيجية جنوبي مدينة الباب، في عملية نفذت بدعم جوي روسي.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “قامت القوات الحكومية، خلال الأعمال القتالية في منطقة بلدة تادف، بقتل 650 إرهابيا، وتدمير دبابتين و4 مدرعاة مشاة قتالية، و18 عربة رباعية الدفع مركبة عليها أسلحة ثقيلة، و7 قاذفات قنابل و6 سيارات مفخخة”.

وشددت الوزارة على أن بلدة تادف شكلت “المعقل الأمامي المعزز بشكل كبير للمسلحين على مشارف مدينة الباب”.

كما أضافت أن ميليشيات النظام “بسطت سيطرتها الكاملة على الطريق باتجاه مدينة الرقة الذي كان يجري عبره تزويد وحدات داعش في مدينة الباب بالأسلحة والذخائر”.

الفيديو : إعلام النظام – القصف على أبو طلطل و تادف

متابعات

‏الناشط الإعلامي ماجد عبد النور : أخبار سيطرة النظام على بلدة تادف غير صحيحة ما زالت البلدة تحت سيطرة داعش حتى الآن و مليشيات النظام تتمركز في قرية أبو طلطل

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