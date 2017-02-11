الرئيسية » أهم الأخبار » لاجئ سوري يفتتح مطعماً في هولندا و يقدم فرصة عمل لـ 8 لاجئين : يجب أن نعمل لا أن نعتمد على المساعدات

لاجئ سوري يفتتح مطعماً في هولندا و يقدم فرصة عمل لـ 8 لاجئين : يجب أن نعمل لا أن نعتمد على المساعدات

‏6 ساعات مضت أهم الأخبار, طافشين 6 تعليقات

افتتح لاجئ سوري في هولندا، مطعماً في مدينة روتردام، وأطلق عليه اسم “الشامي”.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن فراس (39 عاماً)، يعمل لديه الآن ثمانية لاجئين سوريين.

ونقلت شبكة “راينموند” الهولندية المحلية عن فراس قوله: “من المهم جداً أن نعمل لا أن نعتمد على المساعدات المالية المقدمة لنا”.

وأضاف: “نحن السوريون نستطيع العمل بجد ونريد الاندماج في هولندا”.

وختم: “الأمور تسير بشكل جيد جداً وأتمنى في المستقبل أن افتتح المزيد من المطاعم”.

عكس السير

6 تعليقات

  1. rmb
    فبراير 11, 2017 , 5:53 م في 5:53 م

    حيـــاك الله وبالتوفيق

    رد
  2. لاجئاني
    فبراير 11, 2017 , 7:16 م في 7:16 م

    يا سيدي الله يوفقك و منه للافضل.

    رد
  3. غير معروف
    فبراير 11, 2017 , 9:20 م في 9:20 م

    الف مبروك

    رد
  4. عبود
    فبراير 11, 2017 , 9:50 م في 9:50 م

    الواقع يقول أن هذه الكارثة في سوريا جاءت نقمة ونعمة على ناس و ناس.

    رد
  5. صهيب
    فبراير 11, 2017 , 9:56 م في 9:56 م

    مبروك حبيبي ناقصها هولندا مطاعم دونر وشاورما.

    رد
  6. علاء
    فبراير 11, 2017 , 10:30 م في 10:30 م

    ألف مبروك جد خطوة كتير ممتازة وبرافو عليكون ياشباب والله يوفقكون يارب فعلا اشتقنا للشاورما السورية والأكل السوري

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017