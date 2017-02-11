لاجئ سوري يفتتح مطعماً في هولندا و يقدم فرصة عمل لـ 8 لاجئين : يجب أن نعمل لا أن نعتمد على المساعدات

افتتح لاجئ سوري في هولندا، مطعماً في مدينة روتردام، وأطلق عليه اسم “الشامي”.
وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن فراس (39 عاماً)، يعمل لديه الآن ثمانية لاجئين سوريين.
ونقلت شبكة “راينموند” الهولندية المحلية عن فراس قوله: “من المهم جداً أن نعمل لا أن نعتمد على المساعدات المالية المقدمة لنا”.
وأضاف: “نحن السوريون نستطيع العمل بجد ونريد الاندماج في هولندا”.
وختم: “الأمور تسير بشكل جيد جداً وأتمنى في المستقبل أن افتتح المزيد من المطاعم”.
عكس السير
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حيـــاك الله وبالتوفيق
يا سيدي الله يوفقك و منه للافضل.
الف مبروك
الواقع يقول أن هذه الكارثة في سوريا جاءت نقمة ونعمة على ناس و ناس.
مبروك حبيبي ناقصها هولندا مطاعم دونر وشاورما.
ألف مبروك جد خطوة كتير ممتازة وبرافو عليكون ياشباب والله يوفقكون يارب فعلا اشتقنا للشاورما السورية والأكل السوري