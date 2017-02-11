ما هي تفاصيل الخطة التي قدمتها تركيا لأمريكا لـ ” تحرير الرقة ” ؟

نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن تركيا وضعت خطة لتحرير مدينة الرقة من “داعش”.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة التحرير تقضي بالاعتماد على 20 ألفاً من المقاتلين السوريين المحليين مدعومين من دول عربية وطائرات التحالف الدولي.

وحذرت تركيا، بحسب الصحيفة، من الاعتماد على الأكراد، لافتة إلى أنها تأمل بأن تكون هذه العناصر ضمن الخطة التي طلبها الرئيس ترامب في بداية الشهر المقبل لـ «هزيمة داعش» وضمن رغبة واشنطن لـ «تقليص نفوذ إيران في سورية والعراق» وإلغاء الاعتماد على ميليشيات شيعية وعرض «الحشد الشعبي» بمطاردة «داعش» من غرب العراق إلى شرق سورية.

وكان موضوع الدعم الأميركي لـ «وحدات حماية الشعب» ضمن المواضيع التي بحثها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) مايك بومبيو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات التركية حاكان فيدان في أنقرة، أول أمس الخميس.

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