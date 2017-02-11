مجهول يلقي طفلاً رضيعاً أمام باب مسجد في دمشق و يرفقه برسالة ! ( صور )

ألقى مجهول طفلاً أمام باب مسجد في دمشق، أول أمس الخميس، وأرفقه برسالة، في حادثة انتشرت على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل التي رصدها عكس السير، فإن الطفل الرضيع وجد بعد صلاة ظهر يوم الخميس أمام باب مسجد الرازي في منطقة البرامكة.

الطفل الذي بات في عناية إدارة المسجد، أرفق بورقة كتب عليها : “أمانة هادا الولد ابراهيم اليتيم موجود عندكن هلاء .. أنا بعرف الولد راح يكون بأمان عند ام النور صاحبت الجامع .. هاد الولد امانة عندكن لحتى اهلو يخبروني يجو ياخدو .. اذا تأخرو عنو اهلو حطو الولد بدار الايتام”.

وطالبت الشبكات والمدونون الذين تناقلوا هذه المعلومات، تواصل من يعرف أية معلومة عن الطفل أو عائلته مع مسجد الرازي.

عكس السير