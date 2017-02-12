أحرقها بـ ” سكين و مفك براغي ” .. النمسا : القبض على سوري عذب زوجته بطريقة وحشية !

نشرت صحيفة “كرونن زايتونغ”، إحدى أشهر الصحف النمساوية، تفاصيل قيام سوري بتعذيب امرأته بشكل وحشي، في حادثة وصفتها بالشنيعة التي “هزت الرأي العام في النمسا”.

وقالت الصحيفة، يوم الجمعة (10/2)، إن الحادثة وقعت في شقة بمدينة غراتس – غوستينغ، حيث قام السوري (22 عاماً) بضرب وتعنيف زوجته “الجميلة”، على حد تعبير الصحيفة.

وأضافت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الزوجين لديهما طفلين، وكان دافع الزوج لاقتراف ما قام به هو غيرته الشديدة، وشكه بإقامة زوجته (19 عاماً) علاقة مع شخص آخر.

وقام الزوج بضرب زوجته ضرباً مبرحاً، حيث ركلها على وجهها ودعس عليها أكثر من مرة، كما قام بإحماء أدوات معدنية (سكين – ملعقة – مفك براغي)، ووضعها على جسدها ما تسبب لها بعدة حروق.

ولم يكتف الزوج بذلك، بل قام بحلق شعر زوجته بالكامل.

ونقلت الصحيفة عن الادعاء العام أن الشرطة اعتقلت الزوج الشاب الذي لم يبد أي ندم على فعلته خلال التحقيق معه، بل على العكس قام بنفي جميع التهم الموجهة إليه بالقول “لست أنا من فعل ذلك”.

وختمت الصحيفة بالقول، إن هذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها الشاب السيطرة على نفسه، حيث سبق له -بسبب غيرته- أن تشاجر مع “أخوين” لاعتقاده أن أحدهما هو من يقيم علاقة مع زوجته.

عكس السير