ألمانيا : الشرطة تبحث عن مجهول قام بفعل فاضح أمام طفلة في قطار

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن الشرطة تبحث عم مجهول “استمنى” في قطار محلي بجانب فتاة صغيرة، في مدينة انبه رور كرايس، غربي ألمانيا.

موقع “برسه بورتال” قال، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت في تشرين الثاني الماضي، في قطار كان متجهاً من محطة هاغن إلى محطة غيفلسبيرغ في المدينة.

وأشار الموقع، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن المجهول كان وحده مع الطفلة (10 سنوات) في مقصورة القطار، عندما قام بفعلته.

ووضعت الشرطة صورة “المجهول” ورقم هاتف للتواصل (0233691669115) مع من يملك أية معلومات عنه.

عكس السير