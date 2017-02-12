ألمانيا تستعد لانتخاب رئيسها الجديد

يستعد وزير الخارجية الألماني السابق فرانك-فالتر شتاينماير لأن يصبح الأحد الرئيس الثاني عشر للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

ويحظى شتاينماير (61 عاما)، في مسعاه للفوز بالمنصب الشرفي إلى حد كبير، بدعم الحكومة الائتلافية التي تقودها المستشارة أنغيلا ميركل، ما يعني تأكد فوزه.

ويتقدم شتاينماير أربعة مرشحين آخرين للمنصب من حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا والناخبون الأحرار والقراصنة، إلا أنه لا توجد فرصة حقيقية أمام هؤلاء.

وسيظل الرئيس الحالي يواخيم جاوك في منصبه حتى 18 آذار/ مارس المقبل. (DPA)

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