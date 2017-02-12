الجيش الأردني : إعتقال مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني الأحد إحباط محاولة تسلل من سوريا واعتقال خمسة أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن “قوات حرس الحدود أحبطت أمس السبت، محاولة تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية” باتجاه الأردن.

وأوضح أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى القبض على خمسة أشخاص أصيب أحدهم، فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري”.

وبحسب المصدر فإنه “تم ضبط 318 ألف حبة كبتاغون و637 كف حشيش، وسلاح أوتوماتيكي”، مشيرا إلى “تحويل الأشخاص إلى الجهات المختصة”. (AFP)

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