السجن المؤبد لزوجين فرنسيين ” اغتصبا ” أطفالهما طيلة 5 سنوات

قضت محكمة الجنايات بمدينة “ايسون” في #فرنسا بالسجن المؤبد في حق عامل يبلغ من العمر 39 عامًا ورفيقته وعمرها 31 عامًا، بتهمة اغتصاب وتعنيف أطفالهما الثلاثة طيلة 5 سنوات، وتبلغ أعمارهم حاليًا 18 و 11 و 9 سنوات.

ودأب العشيقان بين عامي 2008 و2013 على استغلال ابن المرأة جنسيًا بمختلف الأشكال، التي كانت تمليها عليهما ساديتهما وشذوذهما، وكانا يعبّران عن استمتاعهما ويشجعان بعضهما بعضًا رغم بكاء الطفل و صراخه، والذي كان في سن الرابعة كما هو موثق في الفيديوهات.

ولم يسلم من الاعتداءات نفسها ولدا الرجل من زوجته السابقة، حيث كان مكلفًا بإبقائهما عنده مرتين في الشهر وخلال العطل المدرسية، وكان أصغرهما حينها في الروضة ثم المدرسة الابتدائية، فيما الأكبر يدرس في المرحلة الإعدادية.

وشهد هذا الأخير أمام المحكمة، أن المرأة كانت تقوم باغتصابه بانتظام أمام أعين والده، الذي يحاول إقناعه أنه بهذه الطريقة يصبح راشدًا، وأن عليه الحصول على علامات دراسية جيدًة ليعيد الكرة.

وفي سنة 2013، قرر الابن الأكبر أن يضع حدًا للجحيم العائلي، فحمل لوالدته قرصًا صلبًا مليئًا بالصور و الفيديوهات التي تثبت الوقائع وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، وكانت الجلسات تعقد بشكل مغلق، واستغرقت المحاكمة الأخيرة أسبوعًا كاملًا.

عكس السير