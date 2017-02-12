براتب 30 ألف جنيه إسترليني .. الملكة إليزابيث تطلب مديراً لحسابها على “ تويتر ”

أعلن #قصر_باكينغهام عن حاجته لموظف يدير الحساب الشخصي للملكة #إليزابيث_الثانية على “تويتر”، وذلك مقابل راتب 30 ألف جنيه إسترليني سنويا.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم الأحد، أن الإعلان عن الوظيفة قد نشر في الموقع الرسمي للملكة على الإنترنت، لطلب “مسؤول للتواصل الرقمي”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيتولى الموظف المتفرغ إدارة حساب الملكة على تويتر، وإطلاع العالم على أنشطتها والدور الشعبي الذي تضطلع به العائلة الملكية.

وتشمل مهام الموظف المطلوب، كتابة المنشورات على حسابات الملكة في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها “فيسبوك” و”يوتيوب” وتوثيق الزيارات الرسمية واحتفاليات الجوائز والارتباطات الملكية للملكة.

وذكرت “ذا صن”، أن الوظيفة الملكية تشمل “حزمة امتيازات شاملة” وبدلات إضافة إلى التدريب و”التنمية الشخصية”.

وجاء في الإعلان الذي نشر عبر الإنترنت، “من المعروف أن الملايين سوف يطلعون على هذا المحتوى … الأمر يتعلق بإيجاد سبل جديدة للحفاظ على تواجد الملكة في عيون العامة وعلى الساحة الدولية.. ومن ثم فإن العمل في البلاط الملكي شيء استثنائي”.

وحسب الإعلان، لا بد أن يكون المرشح المناسب للوظيفة حاصلا على شهادة جامعية و”لديه نظرة مستقبلية” وخبيرًا في إدارة المواقع الإلكترونية. كما تتطلب الوظيفة “ذوقا ابتكاريا وإبداعيا” ومهارات جيدة في التصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني (فيديو).

وقال الإعلان للموظف المنتظر: “تداول عملك على مستوى العالم سوف يكون المكافأة الكبرى”.

وكانت الملكة إليزابيث، نشرت أول تغريدة لها على تويتر في العام 2014، حول افتتاح معرض في متحف العلوم في لندن. كما كتبت الملكة تغريدة في حزيران/يونيو العام الماضي بمناسبة عيد ميلادها التسعين.

ويبلغ عدد متابعي الملكة على تويتر 77ر2 مليون متابع. ( DPA )

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