برشلونة و ألافيس يدينان شغب الجماهير

أدان #برشلونة شغب المشجعين الذي وقع قبل فوزه 6-0 على #ألافيس، عندما نقل مشجع واحد إلى المستشفى، ودخل 70 آخرين في صدامات عنيفة.

وقال برشلونة في بيان: “يأسف برشلونة ويدين الأحداث التي وقعت في مدينة فيتوريا قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس”.

وأضاف: “يرفض النادي بشدة أي سلوك عنيف.. ويأمل من تمكن السلطات المعنية من تحديد المسؤولين عن تلك الأحداث في أقرب وقت ممكن”.

كما أصدر ألافيس بياناً يدين فيه الأحداث.

وقال ألافيس: “يدين ديبورتيفو ألافيس بشدة أعمال العنف التي وقعت قرب الجامعة بين مشجعين مزعومين لفريق ألافيس وبرشلونة”.

وأضاف: “يضع النادي نفسه تحت تصرف السلطات.. وإذا كان المتورطون في الواقعة من حملة التذاكر الموسمية سنتخذ الإجراءات الملائمة ضدهم”.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني مقطع فيديو، لاشتباك بين مجموعات من المشجعين يحمل بعضهم قضبانا معدنية بالقرب من جامعة مدينة فيتوريا وهم يلقون مقاعد وطاولات.

وذكرت الصحيفة: “50 من مشجعي ألافيس هاجموا مجموعة من 20 مشجعاً لبرشلونة قبل المباراة”.

واعتقلت الشرطة شاباً يبلغ عمره (19 عاماً)، وتم نقل مشجع وحيد إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس، ولكن حالته مستقرة. ( reuters )

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