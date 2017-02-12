تفاصيل جديدة حول غارة الطيران الروسي التي قتلت جنوداً من الجيش التركي في ريف حلب

أوردت وسائل إعلام روسية تفاصيل جديدة، عن غارة جوية روسية استهدفت بالخطأ قوات تركية بالقرب من مدينة الباب.

فقد ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء السبت، أن التفاصيل أفادت بأن “طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي قصفت قوات تركية بالخطأ، بعدما هاجم مقاتلو الجيش الحر قوات النظام، ما أسفر عن سقوط قتلى، واستدعى الأخيرة للاستغاثة بالطيران.

وكان عسكريون أتراك قد دخلوا إلى قرية الغوز التي يسيطر عليها الجيش الحر قبل أن تصل الطائرات لمساندة قوات النظام إلى المنطقة المحددة، فتعرضوا للقصف.

ويُفترض أيضاً، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن تكون قوات النظام اعتبرت أن المسلحين الذين هاجموها هم عناصر تنظيم داعش.

ومن أجل تجنب حوادث كهذا، اتفقت روسيا وتركيا على أن يتواجد مرشدو الطيران في صفوف القوات التي تهاجم معقل التنظيم.

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