روسيا : حزب الله يحارب ” داعش ” في سوريا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف منع إيران من المشاركة في الحرب ضد الإرهاب في سوريا أمر “غير براجماتي”.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عنه القول في مقابلة تليفزيونية، إن “استثناء إيران من المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، لا أساس له”، مضيفاً أنه إذا كانت هناك شكوك بخصوص إيران أو أي دولة أخرى في دعمها للإرهاب “فدعونا ننظر فيها”.
كما دعا لافروف إلى الاعتراف بأن “حزب الله” هو أيضاً يشارك في الحرب ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”.
وقال :”إذا كانت أولوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي محاربة الإرهاب، فإن من الضروري الاعتراف بأن الجيش السوري هو من يحارب الإرهاب بالدرجة الأولى بمساندة القوات الجوية الروسية، وكذلك فصائل أخرى تدعمها إيران، بما فيها حزب الله، ولذلك سيكون من الضروري تحديد الأولويات”.
وحول مخاوف إسرائيل من حصول حزب الله اللبناني على أسلحة روسية من سوريا، قال إن روسيا تريد أن تحصل من إسرائيل على دليل حول مزاعمها. (DPA)
وكأن سوريا ليس فيها ما يكفي من الكذابين فنسبة الكذابين فيها من المسؤولين تدخلنا موسوعة غينيتس في الكذب وعلى سبيل المثال ذيل الكلب الذي انكر التعذيب والقتل في السجون علما انها من الف باء العمل المخابراتي في سوريا والمعلم والمقداد والجعفري وبثينة وسلسلة لا تنتهي
ولزيادة الطين بلة انضم اليهم حسن عدو الله ونعيم قاسم وظريف واللهيان وكل كذابي ايران ولكن لافروف هذا تفوق على كل الكذابين في سوريا بل والعالم اجمع واتحداك يا كذاب ان تذكر معركة واحدة بين حزب الشيطان (داعش الشيعة) وبين داعش حزب الشيطان السني وكل الممارسات تقول ان آخر هم للروس وعصابات ايران هي محاربة داعش
حزب اللات يحارب السوريين المدنيين فقط . ذلك لتهجيرهم و اسكان الايرانيين لتحقيق التغيير الديمغرافي التي تسعى اليه ايران