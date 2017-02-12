زوجة كونتي لم تكن سعيدة بزيارته ليوفنتوس

اعترف #أنطونيو_كونتي، المدير الفني لنادي #تشيلسي الإنكليزي، إن زوجته لم تتقبل زيارته لإيطاليا الأسبوع الماضي لحضور مباراة يوفنتوس وانتر ميلان برسم مسابقة “السيري أ” حيث كان قد منح لاعبي فريقه اللندني إجازة لثلاثة أيام بعد النتيجتين الرائعتين المسجلتين أمام ليفربول وآرسنال لحساب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال كونتي في تصريحات صحفية : “عندما أخبرت زوجتي أني ذاهب لمشاهدة مواجهة يوفنتوس والإنتر، لم تكن سعيدة أبداً وقالت لي: لماذا؟ لماذا لا تبقى مع ابنتك وزوجتك؟ في بعض الأحيان أحاول أن أشرح لها أنّ مشاهدة مباريات كرة القدم هي جزء من عملي، لكن تبرير هذا الأمر صعب عندما أكون في إجارة”.

وأضاف المدرب الإيطالي قائلاً بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف :”زوجتي لم تعرف كرة القدم قبلي، أهلها لم يشاهدوا أي مباراة كرة قدم قبل التعرف عليّ وفي عطلة نهاية الأسبوع كانوا يخرجون للتنزه، بينما أنا أقضي العطلة بمشاهدة المباريات في إنكلترا وإيطاليا”.

ويسير نادي تشيلسي بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الجاري، بحيث يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من 24 مباراة، بفارق 9 نقاط عن ملاحقيه المباشرين توتنهام وآرسنال اللذين لعبا 25 مباراة .

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