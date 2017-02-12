زيدان : عانينا أمام أوساسونا بسبب سيلتا فيغو

أقر المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، أن فريقه عانى أمام متذيل الترتيب أوساسونا على ملعب “إل سادار”، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن “سعادته” بالفوز بنتيجة 3-1، وتحمل “ضغط” استعادة الصدارة التي اقتنصها برشلونة لبضع ساعات بفوزه الكاسح على ألافيس 6-0.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: “كنت أتوقع أن نعاني وهو ما حدث. كنا ندرك أن أوساسونا فريق صعب المراس، لكننا تمكنا في النهاية من حصد الـ3 نقاط، ونحن سعداء بهذا الأمر”.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن ضغط الصدارة سيلازمهم في جميع المباريات، موضحاً في الوقت ذاته أنه لا يعرف إذا ما كان الفريق دفع ثمن الغياب عن المباريات خلال الأسبوع الماضي، بعد تأجيل مباراتهم أمام سيلتا فيغو بسبب سوء الأحول الجوية بمدينة فيغو.

كما أكد بأنه “لا يوجد فارق كبير” بين متصدر ومتذيل الترتيب، وتطرق إلى إصابة البرازيلي دانيلو الذي نقل لإحدى مستشفيات مدينة بامبلونا، موضحاً أنها عبارة عن “كدمة” في الكاحل، لكن عليهم الانتظار لنتيجة الفحوصات الطبية الأحد.

كما أعرب عن حزنه للإصابة البالغة التي تعرض لها لاعب أوساسونا، تانو بونين، بكسر في قصبة الساق وشظية القدم اليمنى: “نأسف لهذا الأمر بالتأكيد”. ( EFE )

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