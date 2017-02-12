سلطات النظام تقول إنها ألقت القبض على مزوري دولارات و مروجي مخدرات في دمشق

قالت وسائل إعلام موالية، إن “وزارة الداخلية” ألقت القبض على مروجي دولارات مزيفة ومواد مخدرة في دمشق.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن “وزارة الداخلية” ألقت القبض يوم أمس على شخصين وصادرت منهما 20 ألف دولار “مزيفة”، وكميات من حبوب الكبتاغون المخدرة.

وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بترويج المخدرات والدولارات المزيفة، كما عثر بحوزتهما على ثلاثة قنابل يدوية وبندقية آلية.

عكس السير