سياسي بارز من حزب المستشارة ميركل : من لا يعجبه أسلوب حياتنا في ألمانيا يمكنه الرحيل

قال ينس شبان، عضو مجلس إدارة حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في تصريحات خاصة لصحيفة “بي تست أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن “من لا يعجبه أسلوبنا في الحياة وانفتاحنا يمكنه أن يذهب مرة أخرى. وليس مسموحاً له على أي حال بفرض انغلاقه وعصبيته”.

وتابع شبان قائلاً بأن “هناك كثيرين لا يرغبون في العيش معنا، ولكنهم يرغبون في العيش إلى جانبنا أو حتى ضدنا”.

وأعرب السياسي الألماني البارز عن استيائه من أن كثيراً من الرجال المنحدرين من دول إسلامية لا يحترمون النساء والمثليين، وأشار إلى أنه ليس ممكناً أن ينتقي آباء وأخوة رجال الأزواج لبناتهم وأخواتهم وليس ممكناً أن تسري أحكام الدين على نحو أكبر من القانون الأساسي، مؤكداً في هذا السياق أنه ينبغي عدم قديم أي تنازلات في هذا الأمر.

وأضاف شبان بالقول: “إن ذلك يسري أيضا على التعامل مع الأقليات مثل المثليات والمثليين جنسياً”.

وذكر شبان أنه تم سبه مع صديقه في برلين مؤخراً داخل متجر ووصفهما بأنهما زوجين مثليين جنسياً، وقال: “لم تكن لهجة جنوب غربي ألمانيا مطلقاً”.

وانتقد السياسي البارز بحزب ميركل أيضاً الحكم الأخير بشأن الحجاب الذي سمح بارتداء الحجاب في حصص التعليم الأساسي، وقال: “أرى أن مثل هذه الأحكام تصدر إشارات خاطئة تماماً”. (DPA)

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