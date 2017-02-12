صورة حديثة لعائلة بشار الأسد مع ابن آصف شوكت في القرداحة

تناقل مدونون موالون صورة قيل إنها “حديثة” لعائلة بشار الأسد.

وتظهر الصورة بشار وزوجته وأولاده الثلاثة إلى جانب “باسل شوكت”، ابن آصف شوكت.

ولم تذكر المصادر الموالية مكان أو تاريخ التقاط الصورة، ولكن يظهر، وفق ما رصد عكس السير، أنها التقطت خلال الزيارة الأخيرة للعائلة إلى القرداحة، إذ يتطابق لباس أسماء الأسد في الصورة مع لباسها في الصور التي انتشرت لتلك الزيارة.

وكانت وسائل إعلام موالية نشرت في الخامس من الشهر الجاري صوراً لبشار الأسد قالت إنها في القرادحة.

وأشار الإعلام الموالي، إلى أن بشار الأسد زار مع زوجته منتجع “نسمة جبل” في القرداحة، يوم أمس السبت، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

ولم يتطرق إعلام النظام، إلى أسباب الزيارة أو مدتها.

ويقع منتجع نسمة جبل، على بعد 40 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة اللاذقية و30 كيلومتراً من مطار باسل الأسد، على ارتفاع يقارب 950 متراً عن سطح البحر.

ويعتبر المنتجع الذي افتتح عام 2009، من أفخم المنتجعات في سوريا.

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عكس السير