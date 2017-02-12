فيدال خارج حسابات برشلونة حتى نهاية الموسم

قال #برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن “الظهير الأيمن #أليكس_فيدال سيغيب عن بقية الموسم بعد إصابته بكسر في الكاحل خلال فوز فريقه 6-0 على مضيفه ألافيس”.

وتألم فيدال بعد تدخل من مدافع ألافيس تيو هرنانديز، في الدقيقة 85 وغادر الملعب محمولاً على محفة وهو يبكي.

وقال تقرير طبي من برشلونة إنه خضع لجراحة قبل ساعات في مستشفى في فيتوريا، وسيغيب عن اللعب نحو خمسة أشهر.

وتأتي الإصابة في أسوأ توقيت لفيدال الذي شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة مع بداية العام، بعدما تجاهله المدرب لويس إنريكي ثلاثة أشهر.

وصنع فيدال الهدف الأول لبرشلونة ضد ألافيس الذي سجله لويس سواريز، والأسبوع الماضي أحرز هدفاً رائعا ًفي الفوز 3-0 على أتلتيك بلباو. ( reuters )

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