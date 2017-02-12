لوكا توني يتعرض لحادث هجوم على سيارته

كشف المهاجم الإيطالي الدولي السابق #لوكا_توني عن تعرضه لحادث هجوم على سيارته مؤخراً.

وأبدى توني حزنه لعدم توافر الحماية اللازمة من قبل الشرطة خلال حادث الاعتداء على سيارته، بينما كان يتجه هو ورئيس نادي فيرونا ماوريسيو سيتي لحضور مباراة الفريق أمام أفيلينو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

وأشار توني، الذي قضى السنوات الـ3 الأخيرة في فيرونا، إلى أن سيارته تم مهاجمتها من قبل 15 شخصاً مما أدى إلى تحطيم إحدى النوافذ.

وقال توني لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “تم محاصرتنا من قبل 15 شخصاً، الشيء المؤسف هو أن هناك نقطة شرطة تبعد 20 متراً عنا لكنهم لم يفعلوا أي شيء”.

وأضاف: “بفضل السائق، وهو صديق لي، نجحنا في الابتعاد عن الأشخاص المحاصرين لنا.. كرة القدم رياضة للاحتفال، ما حدث أمر مؤسف”. ( DPA )

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