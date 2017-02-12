ليفاندوفسكي : رهان الـ 50 يورو مع كلوب جعلني مهاجماً أفضل

كشف اللاعب الدولي البولندي #روبرت_ليفاندوفسكي، مهاجم نادي #بايرن_ميونخ أنّ رهانه على 50 يورو مع الألماني يورغن كلوب، مدربه السابق في فريق بوروسيا دورتموند، جعله يطور فعاليته التهديفية بشكل كبير.

وقال ليفاندوفسكي في حوارٍ مع صحيفة “دايلي ميل” البريطانية: “كلوب منحني الثقة، خلال الأشهر الأولى لي هناك، كنّا نقوم دائماً بمراهنات بسيطة، لقد كان يفوز دائماً في البداية، ثم تغير الوضع وأصبح يخسر كثيراً، بعدها لم يعد يريد أن يلعب ، كنّا نتراهن على 50 يورو وفي النهاية كان لدي رصيد جيد، لكني عرفت لأول مرة أهمية التدريب”.

وأضاف النجم البولندي: “تعلمت ما يجب عليّ فعله في الملعب عندما لا تكون الكرة معي، انظروا إلى طريقة لعب ليفربول الآن، إنهم يضغطون كثيراً على الخصم وهذا ما تعلمته من كلوب، لقد ساعدني على تحسين أدائي أمام المرمى، لم أكن جيداً في هذه النقطة عندما وصلت إلى دورتموند، لكنّه كان يطلب مني أن أتحسن دائماً”.

وكان روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 28 عاماً، قد لعب 4 سنوات ( من2010 إلى 2014) تحت إشراف المدرب يورغن كلوب ضمن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 103 هدفاً في كل المسابقات المحلية والقارية، قبل أن يرحل لصفوف بايرن ميونيخ الألماني.

عكس السير