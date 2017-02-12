مسؤول إيراني : ترامب مبتدئ بالسياسة و لديه الكثير من الأخطاء

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مبتدئ بالسياسة ولديه الكثير من الأخطاء”.
ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن خرازي قوله إن “قرارات وتصريحات ترامب تشير إلى أنه ما زال شخصاً مبتدئاً في معترك السياسة”.
وأضاف أن موقف بلاده لم يتغير “وهي طالما وقفت بوجه الضغوط، وستواصل شق طريقها مستمدة قوتها من شعبها”.
واعتبر المسؤول الإيراني أن “المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة، هو أفضل رد على قرارات وتصريحات المسؤولين الأمريكيين الأخيرة”.
واحتفلت إيران يوم الجمعة الماضي، بالذكرى الـ38 لـ”الثورة الإسلامية” فيها، والتي أطاحت عام 1979 بنظام الشاه “محمد رضا بهلوي”.
وشارك في الاحتفالية بالعاصمة الإيرانية طهران، أغلب القيادات السياسية والعسكرية في البلاد، برز من بينهم قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.
ومنذ الثورة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران، وقامت بتوسيعها عام 1995 على خلفية البرنامج النووي الإيراني، ثم تبنى المجتمع الدولي تلك العقوبات عام 2006.
وتوصلت إيران في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية “5+1” (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، إلا أن التوتر بين طهران وواشنطن تصاعد من جديد عقب فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. (ANADOLU)
نعم “ترمب” مبتدأ ولكن الجميع معة وعندما يقرر فلا رجعة “ترمب” مسير وليس مخبر مثل الروساء الذين سبقوة ولكن العاقبة للذين يجهلون! فلا تفرحوا يا ايران النجاسة كثيرا فكنتم محكومون ومستحلون من قبل من روسيا وانكلترا حتى في الْيَوْمَ الحالي فأنتم مستحلون ولاتملكون القرار! اليابان من قبلكم ضربت وحتى ألمانيا كانت أقوى منكم احتلت وقسمت فلا تفرحوا كثيرا فطريكم الى الانقراض ولن يسمح لكم المجتمع الدولي ان تكونوا خطرا علية عندما يأتي القرار ليس لكم اي خيار الا الاختلال والتقسيم وإذا كُنتُم مقتنعين ان روسيا ستحميكم فان الماسونية الروسية والعالمية ستكون في الصف الاول للقضاء عليكم بعد ان قسمت البلاد العربية التي لن تشكل خطر على العالم قد جاء دور ايران النجاسة في اكل الخازوق! اما داعش التي خلقوها فأصبحت شعلتها فراطة والدور جاية على ايران النجاسة قريبا وعاجلا ولو قررت ايران الاسلام او التسليم فلن لن ينفعها شيء لما تملكة من موارد طبيعية التي تشكل طعام شهي للدول المتعطشة باحتلال ايران. ولاتنسى ان روسيا لديها اطماع بايران ولاسيما خط البترول الإيراني الذي يمد الهند والصين بالبترول وليس الجميع نايم على ايران بتمرير خط بترول وغاز الى طرطوس ملاحظة حتى ” لافروف” عندة أولويات وهو مامور من اسرائيل ومن الابي الصهيوني العالمي. والاقتصاد العالمي المترنح. فنقول لا ايران النجاسة مافي طلعة الا وبعدها نزلة! الان أنتم تلعبون في الوقت الضايع!