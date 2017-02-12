مسؤول إيراني : ترامب مبتدئ بالسياسة و لديه الكثير من الأخطاء

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مبتدئ بالسياسة ولديه الكثير من الأخطاء”.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن خرازي قوله إن “قرارات وتصريحات ترامب تشير إلى أنه ما زال شخصاً مبتدئاً في معترك السياسة”.

وأضاف أن موقف بلاده لم يتغير “وهي طالما وقفت بوجه الضغوط، وستواصل شق طريقها مستمدة قوتها من شعبها”.

واعتبر المسؤول الإيراني أن “المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة، هو أفضل رد على قرارات وتصريحات المسؤولين الأمريكيين الأخيرة”.

واحتفلت إيران يوم الجمعة الماضي، بالذكرى الـ38 لـ”الثورة الإسلامية” فيها، والتي أطاحت عام 1979 بنظام الشاه “محمد رضا بهلوي”.

وشارك في الاحتفالية بالعاصمة الإيرانية طهران، أغلب القيادات السياسية والعسكرية في البلاد، برز من بينهم قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

ومنذ الثورة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران، وقامت بتوسيعها عام 1995 على خلفية البرنامج النووي الإيراني، ثم تبنى المجتمع الدولي تلك العقوبات عام 2006.

وتوصلت إيران في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية “5+1” (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، إلا أن التوتر بين طهران وواشنطن تصاعد من جديد عقب فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. (ANADOLU)

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