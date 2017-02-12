مصرية تقتل طفلتها بعد رفض زوجها “ العرفي ” الاعتراف بها

قامت فتاة مصرية بقتل طفلتها من زواجها العرفي ، حيث أقدمت على خنقها والاستعانة بآخرين لمساعدتها في دفنها و طمس معالم الجريمة.

في مقابر الخليفة بمصر كان مكان الاتفاق على دفن جثة طفلة لم تتجاوز 3 سنوات من عمرها، بعد أن قامت والدتها “ع. م” 20 عاماً بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم استعانت بشابين لتمكنها من دفنها بالمقابر وإخفاء الجريمة.

جيران الأم اكتشفوا جريمتها، بعد أن لاحظوا غياب الطفلة، واتضح بعد ذلك أن الأم قتلتها للتخلص منها بعد أن رفض زوجها الاعتراف بها، وتسجيلها باسمه.

وقالت الأم في التحقيقات إنها تزوجت عرفياً من شاب منذ 4 سنوات، بمعرفة أسرتها، لكونها لم تبلغ السن القانونية أثناء الزواج، ونتج عن الزواج طفلة، إلا أنه سرعان ما دب الخلاف بينهما، وانفصلا بشكل غير رسمي وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ونتيجة للخلاف، أصر الزوج على عدم الاعتراف بالطفلة، لتجد زوجته نفسها عاجزة عن توفير متطلبات طفلتها، فتقرر قتلها.

وذكرت الزوجة، أن زوجها مزق وثيقة الزواج العرفي، واستدرجها حتى حصل على الورقة التي تمتلكها أيضاً منذ فترة وقام بتمزيقها، لتصبح الطفلة بلا هوية.

وأضافت في التحقيقات أنها خشيت على طفلتها من مصير مجهول وعدم الاعتراف بها، خاصة مع قرب التحاقها بالحضانة وعدم وجود أي مستندات تثبت هويتها.

وقررت النيابة العامة تفريغ كاميرات محل صغير في مدخل المقابر لإرفاق فيديو مراقبة دخول الأم بالطفلة مع أوراق القضية، كما قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار الشابين بعد مساعدتهما لها في تنفيذ الجريمة.

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