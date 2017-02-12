نصر الله يدعو لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى المناطق ” الآمنة و الهادئة ” في سوريا

دعا حسن نصرالله الاحد الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع نظام بشار الأسد لإعادة النازحين إلى مناطقهم بعدما باتت “مساحات كبيرة” في سوريا “آمنة وهادئة”.

واعتبر في خطاب متلفز ان ملف النازحين السوريين في لبنان بات “ملفا ضاغطاً” مشيراً الى انه “من واجب اللبنانيين ان يتعاطوا انسانيا مع هذا الملف بمعزل عن الاعتبارات السياسية وبمعزل عن المخاوف”.

ودعا الحكومة اللبنانية الى أن “تضع المكابرة جانباً وتقرر وتدرس جديا كيف تجري اتصالاً رسمياً.. مع الحكومة السورية من اجل وضع خطة واحدة لان هذا امر لا يمكن ان يعالجه لبنان لوحده والتسول لن يحل مشكلتنا”.

وقال نصرالله ان الخيارات المتاحة حاليا هي ان “نتعاون ليعود اغلب هؤلاء النازحين الى مدنهم وقراهم وبيوتهم والا يكونوا نازحين او لاجئين في الخيم او في الطرقات” مشددا على ان ذلك يجب ان يحصل “من موقع الاقناع وليس من موقع الاجبار”.

واعتبر نصرالله ان “الانتصارات العسكرية في سوريا وآخرها انتصار حلب فتحت الباب امام مصالحات وطنية داخلية (..) في سوريا وحولت مساحات كبيرة الى مساحات آمنة وهادئة”.

عكس السير