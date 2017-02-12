هل ستفرض الإمارات ضرائب على المواطنين و المقيمين ؟

قال عبيد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، اليوم الأحد، إن بلاده لا تنوي فرض أية ضرائب جديدة على دخل المواطن الإماراتي، أو المقيم في الوقت الحالي.

وأضاف الطاير، في تصريح للأناضول على هامش أعمال المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية في دبي، أن فرض ضرائب على دخل الأفراد أمر مستبعد.

ولفت إلى أن التركيز حالياً على تطبيق الضريبة الإنتقائية، خلال هذا العام والقيمة المضافة في مطلع 2018.

وكشف الوزير الإماراتي، عن دراسة تجريها الوزارة حول فرض ضريبة على الشركات، “وهي في المراحل الأولى منها في إطار لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية، إذا ما تم تطبيقها مستقبلاً”.

ولا تفرض الإمارات، وهي الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في دول الخليج، أية ضرائب على الشركات بشكل عام، ولكن تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية.

وسعت الإمارات إلى فرض ضرائب على الشركات بعد عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، لكن لم تتخذ أي خطوة خلال تلك الفترة، ثم عادت لتؤكد أنها لن تفرض أي ضرائب في عامي 2012 و2013.

وانطلقت اليوم في دبي فعاليات المنتدى الثاني للمالية العامة، والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ووزراء المالية في الدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين والخبراء في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. (ANADOLU)

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