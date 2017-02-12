هولندي يبتكر طائرة مسيرة عن بعد لإنقاذ اللاجئين في البحر ( فيديو )

ابتكر هولندي طائرة صغيرة قادرة على عبور مئات الكيلومترات لإنقاذ اللاجئين الذين يخاطرون بعبور البحر.

وتستطيع الطائرة “اَيفي” الطيران لمدة 4 ساعات بحثاً عن قوارب اللاجئين، حيث صممت لتستطيع إلقاء الطعام والمستلزمات الطبية وطوق النجاة.

وقال الهولندي “باتريك زامان”، صاحب الفكرة، إنه يريد تقديم المساعدة بعد أن شاهد اللاجئين يغرقون في البحر، ويعيش زامان مع لاجئ سوري مر بهذه التجربة الصعبة.

ويبلغ طول الطائرة متران، وتستطيع اكتشاف قوارب اللاجئين عن طريق “جهاز حراري”، فتقوم بإلقاء طوق النجاة، وترسل إشارة لتحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية، لتتمكن السفن القريبة من الوصول بأسرع وقت.

وأشار زامان، بحسب ما ترجم عكس السير عن وسائل إعلام هولندية، إلى أنه يشاهد في الأخبار “طائرات تلقي القنابل أو تقوم بطلعات تجسسية أو غير ذلك، لكنني مقتنع أن هذه الطائرة ستقدم مساهمات إيجابية على عكس تلك الطائرات”.

ودفع زامان تكلفة النموذج التجريبي للطائرة من ماله الخاص، وتقدر تكلفة إنتاج الواحدة منها بين 50 إلى 70 ألف يورو.

ويأمل الهولندي وفريقه بإيجاد داعمين لمشروعهم، حيث سيشاركون قريباً في “جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار المخصصة للخدمات الإنسانية”.

وتبلغ قيمة جائزة المسابقة المذكورة مليون دولار، وفي حال فوزهم بها فسيبدؤون بإنتاج الطائرة.

عكس السير