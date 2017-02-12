وزير الدفاع البريطاني : إستعادة الرقة من ” داعش ” ستكون أكثر تعقيداً بسبب ” الحرب الأهلية ” في سوريا

توقع وزير الدفاع البريطاني السبت خلال زيارة له إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أن يتخلص العراق من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في العام 2017.

وقال مايكل فالون خلال مؤتمر صحافي في أربيل “أنا مسرور لرؤية شرق الموصل محررا، ولأن عملية استعادة غرب الموصل ستنطلق قريبا”.

وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من استعادة شرقي الموصل في اطار عملية واسعة انطلقت في 17 تشرين الاول/ اكتوبر.

وأشاد فالون بعمل القوات البريطانية، قائلا انها استهدفت 300 هدف في الموصل والمناطق المحيطة بها، وانها قدمت الدعم، ولا سيما في مجال التدريب والاستشارات، إلى نحو 40 الفا من أفراد القوات العراقية، بمن فيهم 7 الاف من البشمركة (القوات الكردية).

وقال الوزير البريطاني “نتوقع أن يتم طرد داعش من المدن الرئيسية في العراق عام 2017″.

لكن فالون اشار إلى أن استعادة الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا حيث ينشط التحالف الدولي ايضا، قد تكون “أكثر تعقيدا بسبب الحرب الأهلية” الدائرة في هذا البلد المجاور للعراق.

وردا على سؤال حول قرار الحكومة البريطانية الغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، قال فالون إن ممارسات هذا الجهاز اتضحت انها “غير نزيهة”.

وكان تم انشاء “فريق المزاعم التاريخية في العراق” في 2010 من جانب الحكومة العمالية السابقة. وهو يحقق حاليا في 675 قضية بينها مزاعم قتل. (AFP)

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