وكالة أنباء الأناضول : وحدات الحماية الكردية تعتزم رفع علم النظام في مناطق سيطرتها بريف حلب الشمالي تفادياً لـ ” درع الفرات “

تعتزم الوحدات الكردية رفع علم النظام السوري فوق 6 مناطق يسيطر عليها بمحافظة حلب، شمالي البلاد، لتجنب عملية “درع الفرات”، لا سيما بعد دخول الجيش السوري الحر، مدينة الباب، قبل يومين.

وقال مصدر مطلع للأناضول، حضر اجتماعا في قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، بين النظام السوري وقيادات من تنظيم “ب ي د”، بحثوا خلاله الأوضاع بعد سيطرة “درع الفرات” على مدينة الباب.

وأشار المصدر أنَّ التنظيم اقترح في الاجتماع، رفع علم النظام على المناطق التي يسيطر عليها جنوب مدينة أعزاز (شمالي حلب)، بالمقابل وافق النظام على المقترح.

وسيرفع التنظيم علم النظام فوق ناحية “تل رفعت” ومطار “منغ” وبلدة “دير جمال”، وقرى “مرعناز”، و”عين دقنة”، و”ماير”.

وتهدف الوحدات من وراء هذا التفاهم مع النظام، إلى إبقاء المناطق الستة تحت سيطرته، من أجل “إتمام الحزام الإرهابي على طول الحدود التركية شمالي سوريا، وذلك بربط مناطق سيطرته شرقي نهر الفرات (القامشلي والرقة) بغربها (عفرين)”، على حد تعبير وكالة أنباء الأناضول.

وشهد مخيم السلام على أطراف مدينة أعزاز السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، مظاهرات لسوريين نازحين إليها من مدينة “تل رفعت”، بعد سماعهم بنيّة التنظيم تسليم القرى في تلك المنطقة للنظام السوري.

عكس السير