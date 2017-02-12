10 مزايا سرية في نظام ” أندرويد ” يجهلها الكثيرون

يملك العديد من المستخدمين هواتف ذكية تعمل بنظام #أندرويد الذي يقدم العديد من المزايا والبرامج المتطورة، ولكن قد يغفل بعضهم عن عدد من المزايا السرية التي يشملها هذا النظام.

وفيما يلي 10 مزايا سرية في نظام أندرويد، يجهلها العديد من المستخدمين وفق ما اوردتها قناة روسيا اليوم :

1- البحث في غوغل حال فقدان الهاتف

قد ينسى المستخدمون المكان الذي تركوا فيه هاتفهم، ولكن يمكن تخطي هذه المشكلة، بكتابة “جد هاتفي” في غوغل على جهاز الكمبيوتر، أو أي جهاز محمول آخر، وسيصدر الهاتف رنينا يشير إلى مكانه.

ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال تحميل تطبيق “إدارة جهاز الأندرويد” أو زيارة الموقع على الإنترنت، ويجب على المستخدم إضافة حساب غوغل إلى الهاتف الخاص به، ومن ثم تفعيل خيار معرفة موقع الهاتف ضمن إدارة جهاز الأندرويد.

2- زيادة عمر البطارية بنسبة 30%

يمكنك الاستفادة من هذه الميزة لتمديد عمر البطارية بنسبة 30% بسرعة في الأوقات الحرجة، وذلك من خلال تفعيل وضع “حفظ البطارية”، ويمكن للمستخدمين النقر على الإعدادات ومن ثم خيار البطارية، والانتقال إلى القائمة من أجل تفعيل الميزة.

وتتيح هذه الميزة إدخال الهاتف في حالة السكون عندما لا يكون قيد الاستخدام.

3- المعرفة الدقيقة لعمر البطارية المتبقية

يوفر نظام مارشميلو أندرويد مجموعة من الإحصائيات التي توفر صورة أكثر دقة عن عمر البطارية المتبقي، بما في ذلك المدة المتبقية للوصول إلى مرحلة الشحن الكامل، والوقت اللازم لنفاذ البطارية من الشحن.

4- اضغط على الزر الرئيسي للحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة

قد تضطر إلى البحث عن معلومات محددة في تطبيق المتصفح أثناء محادثة معينة، لذا قد تكون بحاجة إلى مغادرة تطبيق المحادثة من أجل هذا الغرض.

ولكن يقدم أندرويد ميزة “Now on Tap” للحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة، وذلك من خلال الاستمرار بالنقر على الزر الرئيسي في الهاتف لتظهر صفحة منفصلة تحوي تفاصيل متعلقة بالموضوع الذي تتحدث عنه.

ويمكنك الضغط على الزر الرئيسي في الإصدارات القديمة من هواتف الأندرويد للقيام بالبحث السريع في غوغل.

5- القفل الذكي لفتح الهاتف بسهولة

تتمثل ميزة القفل الذكي بتطبيق مجموعة من الحالات المختلفة للتعرف على صاحب الهاتف، بما في ذلك الوجه والمكان والأجهزة المرتبطة بالمستخدم. ويمكن لنظام الأندرويد التعرف على مستخدم الهاتف دون الحاجة إلى إدخال رمز المرور، من خلال الكشف عن سيارته أو ساعته الذكية وكذلك الوجه عبر الكاميرا الأمامية.

وتختلف أساليب الكشف التي يتبعها القفل الذكي باختلاف نماذج هواتف أندرويد.

6- وضع معلومات على الهاتف تساعد على استرجاعه حال ضياعه

يمكن للمستخدمين تخصيص شاشة القفل على الهاتف من أجل عرض المعلومات الشخصية، بما في ذلك العنوان وعنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، مما يتيح إمكانية استرجاعه بعد فقدانه.

ويحتفظ معظم المستخدمين بالمعلومات الشخصية في قسم الأمن، ولكن يمكن إدخال هذه المعلومات على هواتف سامسونغ الجديدة في قسم الخصوصية ضمن خيار قفل الشاشة.

7- تشفير الهاتف لحماية المعلومات الحساسة

يمكنك تشفير جميع الملفات الحساسة على الجهاز، ويمكن تطبيق هذا الأمر يدويا حال غياب التشفير التلقائي، وذلك من خلال النقر على زر الأمن ومن ثم التشفير، حيث يتطلب الأمر إدخال رمز المرور من أجل الوصول إلى الملفات الشخصية.

8- الوصول إلى هاتفك من خلال جهاز أحد الأصدقاء

يمكنك الوصول إلى الرسائل والصور وغير ذلك من المعلومات الخاصة عل هاتفك، من خلال تسجيل الدخول إلى جهازك على هاتف صديقك، ويمكنك تسجيل الدخول كمستخدم ضيف وإضافة مستخدمين آخرين دون الحاجة إلى تبادل جميع المعلومات الخاصة.

9- رصد ومراقبة استخدام البيانات

تتيح ميزة “استخدام البيانات” على نظام الأندرويد إمكانية مراقبة حجم البيانات المستخدمة، كما يمكنك الحد من استهلاك حجم كبير من بيانات التطبيقات.

10- التحكم بالإشعارات

يمكن للمستخدمين التحكم بالإشعارات التي تظهر على شاشة الهاتف من خلال تعطيل الأمر ضمن الإعدادات في عدد محدد من التطبيقات.

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