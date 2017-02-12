” Zus ” .. جهاز شحن يحدد موقع السيارة

طرحت شركة نوندا الأمريكية، جهاز شحن سيارة قادر على اكتشاف مكان السيارة، بالإضافة إلى شحن جميع الأجهزة عن طريق منفذ “يو إس بي”.

ويقدم الجهاز، المصمم في #ألمانيا، ميزة الشحن الذكية بحيث يمكن شحن جهازين بسرعة تصل إلى ضعف سرعة شحن باقي الأجهزة الأخرى المستخدمة لشحن الأجهزة ضمن السيارات.

ويقترن الجهاز بالهواتف الذكية عن طريق تطبيق محمول لنظامي أندرويد وآي أو إس يسمى ZUS – Smart Car Locator، بحيث يعمل الجهاز تلقائياً على حفظ موقع تواجد السيارة على التطبيق الذكي، ويتصل الجهاز مع الهاتف المحمول عن طريق البلوتوث.

ويستخدم الجهاز ثلاث أنظمة مختلفة مثل A-GPS وخدمة تحديد المواقع من خلال شبكة المحمول وتحديد المواقع من خلال الشبكة اللاسلكية “واي فاي”، إلا أن النظامين الأخيرين يفتقدان للدقة في المناطق المغطاة.

ويرسل الجهاز موقع السيارة إلى التطبيق الذي يعمل في هذه الحالة على استعمال خدمة GPS للوصول إلى السيارة، كما يعمل التطبيق على معرفة وتحديد الفترة الزمنية التي بدأت بإطفاء المستخدم لمحرك السيارة وركنها ضمن موقف السيارات المأجور.

ويوفر التطبيق الذكي إمكانية ضبط منبه لتذكير المستخدم بوجوب العودة إلى السيارة المركونة في موقف السيارات المأجور قبل انتهاء الوقت المحدد الأمر الذي يجنب المستخدم دفع رسوم إضافية، ويعمل التطبيق على تزويد المستخدم بالمسافة الدقيقة التي تفصله عن السيارة.

كما يتوفر ضمن التطبيق ميزة البوصلة الدقيقة التي تشير إلى الإتجاه الذي يجب على المستخدم سلوكه للعودة إلى مكان توقف السيارة، ويسمح التطبيق بمشاركة موقع السيارة عن طريق الرسائل أو البريد الإلكتروني.

وتوضح شركة نوندا أن شاحن ZUS هو الشاحن الوحيد المتوافق مع المعايير العسكرية في الولايات المتحدة من ناحية درجات الحرارة المرتفعة بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث يمكن للجهاز العمل في ظل درجة حرارة تصل إلى 100 درجة سيلزيوس أو 212 فهرنهايت.

ويتواجد ضمن الجهاز نظام تبريد مدمج يساعد على تقليل الحرارة أثناء عملية الشحن بنسبة تصل إلى 35 في المئة، وتوضح الشركة أن هذه الميزة تساعد على مضاعفة العمر الافتراضي لجهاز ZUS.

ولا يعمل التطبيق المحمول عند إيقاف السيارة في مواقف السيارات المتواجدة تحت الأرض، ويعود السبب إلى عدم إمكانية وصول أشارة “جي بي إس” إلى الهاتف الذكي، بحيث يطلب التطبيق من المستخدم التقاط صورة عبر الهاتف لتساعده في العثور على السيارة.

كما يقدم التطبيق حلولاً أخرى بديلة بالنسبة للهاتف مثل توفير آخر موقع “جي بي إس” معروف بينما كانت السيارة تتحرك، ويظهر تنبيه عند فقدان إشارة “جي بي إس”.

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