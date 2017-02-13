أغويرو يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية عالمية اليوم الأحد، أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي مانشستر سيتي وبطولة الدوري الإنكليزي بحسب شبكة يورو سبورت ، بعد قيادته للسيتيزن منذ عام 2011 من فريق مغمور إلي أحد أقوى الأندية في أوروبا 2017.

ومع ظهور المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس في تشكيل مانشستر سيتي الأساسية بالمباريات الأخيرة، قرر سيرجيو أغويرو الرحيل خاصة وأن بيب غوارديولا المدير الفني للفريق لا يقدره حسب وصفه.

وقال مصدر مقرب من أغويرو: “اللاعب يفعل كل شيء في التدريب والملعب، ولكن ما يطلبه مدربه بيب غوارديولا ليس من الطبيعي للكون، وذلك لا يعني أنه كسول كما يقال”.

جدير بالذكر أن العديد من الأندية الكبري في أوروبا تسعي لضم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أبرزهم نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، الذي يرغب في ذلك منذ رحيله عن أتلتيكو مدريد.

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