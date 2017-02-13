ألمانيا : سورية تحتال على بنك بـ 50 ألف يورو و تشتري سيارة ” مازيراتي ” ! ( فيديو )

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قال أحمد شوقي :
«إنما الأمم الأخلاق ما بقيت … فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا»
وقال : «صلاح أمرك للأخلاق مرجعه … فقوّم النفس بالأخلاق تستقم»
وقال : «إذا أصيب القوم في أخلاقهم … فأقم عليهم مأتماً وعويلاً»
يعني شة هالنصب
لما البنك بينصب على العميل بيقولوا القانون لا يحمي المغفلين
طيب هذا ليس نصب السيارة بتكون مرهةنى والبنك ياخدها
دبي كلها هيك
شو جاب لجاب.. رجاع سماع عمبيقلك اخدت قرض بتقديم اوراق مزورة يعني جابتلون كشف راتب وهي مابتشتغل
شعب النصب بدمو لازم ينصب لو على أخوه لازم ينصب