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ألمانيا : سورية تحتال على بنك بـ 50 ألف يورو و تشتري سيارة ” مازيراتي ” ! ( فيديو )

‏6 ساعات مضت أخبار ألمانيا, أهم الأخبار 4 تعليقات

ألمانيا : سورية تحتال على بنك بـ 50 ألف يورو و تشتري سيارة ” مازيراتي ” ! ( فيديو )

عكس السير

4 تعليقات

  1. ينال
    فبراير 13, 2017 , 12:30 م في 12:30 م

    قال أحمد شوقي :

    «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت … فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا»
    وقال : «صلاح أمرك للأخلاق مرجعه … فقوّم النفس بالأخلاق تستقم»
    وقال : «إذا أصيب القوم في أخلاقهم … فأقم عليهم مأتماً وعويلاً»

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  2. ابا حلب
    فبراير 13, 2017 , 1:15 م في 1:15 م

    يعني شة هالنصب
    لما البنك بينصب على العميل بيقولوا القانون لا يحمي المغفلين
    طيب هذا ليس نصب السيارة بتكون مرهةنى والبنك ياخدها

    دبي كلها هيك

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    • عبد القادر امين
      فبراير 13, 2017 , 4:37 م في 4:37 م

      شو جاب لجاب.. رجاع سماع عمبيقلك اخدت قرض بتقديم اوراق مزورة يعني جابتلون كشف راتب وهي مابتشتغل

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  3. صابر صابر
    فبراير 13, 2017 , 4:02 م في 4:02 م

    شعب النصب بدمو لازم ينصب لو على أخوه لازم ينصب

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