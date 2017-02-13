الرئيسية » أهم الأخبار » ” إرتفاع أصوات الناس ” .. تقرير لتلفزيون النظام عن الأوضاع المعيشية المأساوية في اللاذقية ! ( فيديو )

” إرتفاع أصوات الناس ” .. تقرير لتلفزيون النظام عن الأوضاع المعيشية المأساوية في اللاذقية ! ( فيديو )

‏5 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

” إرتفاع أصوات الناس ” .. تقرير لتلفزيون النظام عن الأوضاع المعيشية المأساوية في اللاذقية ! ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. عبودي
    فبراير 13, 2017 , 5:39 م في 5:39 م

    اوعا ديرو بالكم لاتجتجو بعدين بتصيرو ارهابيين الارهابيين هيك كانو بالبداية خلوكم ساكتين وعيشوا باهالنعمة

    رد
  2. كابوس
    فبراير 13, 2017 , 6:32 م في 6:32 م

    لم ينل الاٍرهاب من اللازقيي، كيف بدو ينال منا و هي و طرطوس كرخانة الاٍرهاب المزمن من ٥٠ سنة!؟
    كلن اكويسين و حراميي و لصوص و فاسدين بس سيادة الرئيس الله يحمي هو الكويس.

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017