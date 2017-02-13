” إرتفاع أصوات الناس ” .. تقرير لتلفزيون النظام عن الأوضاع المعيشية المأساوية في اللاذقية ! ( فيديو )

" \u0625\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u0623\u0635\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0627\u0633 " .. \u062a\u0642\u0631\u064a\u0631 \u0644\u062a\u0644\u0641\u0632\u064a\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0636\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u0639\u064a\u0634\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0623\u0633\u0627\u0648\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0644\u0627\u0630\u0642\u064a\u0629 !(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
اوعا ديرو بالكم لاتجتجو بعدين بتصيرو ارهابيين الارهابيين هيك كانو بالبداية خلوكم ساكتين وعيشوا باهالنعمة
لم ينل الاٍرهاب من اللازقيي، كيف بدو ينال منا و هي و طرطوس كرخانة الاٍرهاب المزمن من ٥٠ سنة!؟
كلن اكويسين و حراميي و لصوص و فاسدين بس سيادة الرئيس الله يحمي هو الكويس.