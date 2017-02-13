إعلام النظام ينشر تفاصيل جريمة قتل مروعة وقعت في حلب ( فيديو )

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ظريفة كتير هالبنت
وهالحيوان الشبيح بدو عفس
الرائد الشبيح ميقاقي
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك
اخر اغاني فيروز
تلحس …….. يا شادي
الله يرجع الأمن والأمان لسوريا الحبيبة
وشكرا على جهود الأمن الجنائي
الله يرحم المغدورة
ماجوزك بيبعتليك ١٥٠٠٠٠ بالأسبوع لشو عبتقتلي وليك حيواني. ينعل ابو الأسد يلي وصل البلد لهالمستوى
حسب تحليلي المتواضع
البنت مبين مغرر بها، لازم ترجع لحضن الوطن و الله ليكيفوا عليا الشباب بالفرع.
جوزها عم يبعتلى ١٥٠٠٠ كل اسبوع و عندا و لد و عم ،،،،، مع هالجربوع؟
و المصيبة انا لهلئ ما عرفت ليش قتلوا (المغدورة)
و شادي (الحلم الأدلبي) ماسك الخاتم و عم يعاتبهون ولك هالخاتم أغلى من كل هدول!
المهم كرخانة، و الظابط عمقاقي، متل ما حكى الشب.