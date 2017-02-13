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إعلام النظام ينشر تفاصيل جريمة قتل مروعة وقعت في حلب ( فيديو )

‏5 ساعات مضت أهم الأخبار, حوادث 7 تعليقات

إعلام النظام ينشر تفاصيل جريمة قتل مروعة وقعت في حلب ( فيديو )

عكس السير

7 تعليقات

  1. ابا خلب
    فبراير 13, 2017 , 1:06 م في 1:06 م

    ظريفة كتير هالبنت
    وهالحيوان الشبيح بدو عفس

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  2. ابا حلب
    فبراير 13, 2017 , 1:09 م في 1:09 م

    الرائد الشبيح ميقاقي

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  3. غير معروف
    فبراير 13, 2017 , 1:29 م في 1:29 م

    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

    اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك

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  4. نوري المتشرد
    فبراير 13, 2017 , 1:29 م في 1:29 م

    اخر اغاني فيروز

    تلحس …….. يا شادي

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  5. Wasim
    فبراير 13, 2017 , 3:21 م في 3:21 م

    الله يرجع الأمن والأمان لسوريا الحبيبة
    وشكرا على جهود الأمن الجنائي
    الله يرحم المغدورة

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  6. محمد السوري
    فبراير 13, 2017 , 3:47 م في 3:47 م

    ماجوزك بيبعتليك ١٥٠٠٠٠ بالأسبوع لشو عبتقتلي وليك حيواني. ينعل ابو الأسد يلي وصل البلد لهالمستوى

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  7. كابوس
    فبراير 13, 2017 , 4:23 م في 4:23 م

    حسب تحليلي المتواضع
    البنت مبين مغرر بها، لازم ترجع لحضن الوطن و الله ليكيفوا عليا الشباب بالفرع.
    جوزها عم يبعتلى ١٥٠٠٠ كل اسبوع و عندا و لد و عم ،،،،، مع هالجربوع؟
    و المصيبة انا لهلئ ما عرفت ليش قتلوا (المغدورة)
    و شادي (الحلم الأدلبي) ماسك الخاتم و عم يعاتبهون ولك هالخاتم أغلى من كل هدول!
    المهم كرخانة، و الظابط عمقاقي، متل ما حكى الشب.

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