الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي

خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته قليلا بشأن نمو الاقتصاد التركي، وفقا لتقرير جديد صدر الاثنين، ونشرت صحيفة “حرييت” مقتطفات منه.

ففي التوقعات الاقتصادية للشتاء، توقعت المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 2.8 في المئة لتركيا في عام 2017، و 3.2 في المئة في 2018.

وجاء في التقرير أن “المؤشرات تشير إلى استمرار العقبات أمام الاقتصاد التركي في 2017″، مضيفا أن “انخفاض قيمة الليرة قد يدعم نمو الصادرات”.

وتابع “ومع ذلك فإن تقلب سعر الليرة غير المنضبط من شأنه أن يشكل خطرا على الاقتصاد التركي”. (SKYNEWS)

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