” الروبوت المحامي ” قادم لإنقاذك من مخالفات المرور

انتشرت خدمةٌ جديدةٌ بين الأشخاص الحاصلين على مخالفات ركن السيارات ، نحن جميعاً نحترم القانون، لكن من حقّك مراجعة مخالفات الركن للتأكد من صحّة المخالفة قبل دفع الغرامة ، فعلياً استطاعت خدمة دونت باي (DoNotPay) المساعدة في هذه المسألة.

وأُتيحت خدمة دونت باي في البداية في لندن ونيويورك، من قِبل الشاب ذي العشرين عاماً جوشوا براودر، وهو طالبٌ يدرس في جامعة ستانفورد، ويعتقد بأن دونت باي ستساعد السائقين الحاصلين على مخالفات الركن من خلال “السماح للجميع بالحصول على حق الوصول للمعلومات تحت حماية القانون”، بحسب قوله.

وقام براودر مؤخراً بتوسيع الخدمة إلى سياتل بحسب ما نقلت شبكة مرصد المستقبل ، وقد ساعد هذا الروبوت المباشر في استئناف أكثر من 200000 قضية مخالفة ركن في المدن الثلاثة المذكورة، ونجح بمعدل 60 % من القضايا. يأمل براودر بتوسيع الخدمة لتشمل سان فرانسيسكو وشيكاغو ودينفر ولوس أنجلوس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها نظام ذكاء اصطناعي في القانون، فلدى آي بي إم واطسون محامٍ بذكاءٍ اصطناعي يُدعى روس، كما أظهرت دراسةٌ جديدةٌ وجود محامٍ واعدٍ بذكاءٍ اصطناعي، قام بمراجعة قضايا حقوق الإنسان في أوروبا. بينما لا تزال أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه موضع شك، إلا أن روبوت دونت باي يقدم خدمةً قانونيةً فريدة.

ويعتقد مسؤولو مدينة سياتل بفائدة هذه الخدمة. قال رئيس عمليات ركن السيارات في مدينة لوس أنجلوس، وين جارسيا: “لدينا حالياً أربعة محققين ميدانيين بدوامٍ جزئي، يقومون بإجراء التحقيقات حول العلامات والقيود في مدينة لوس أنجلوس”.

ستكون خدمة دونت باي ملاذاً لضحايا شاخصات المرور المشوّشة، والأشخاص الذين تعودوا الركن في مناطق عدم التوقف. قد يبدو هذا الأمر تقدّماً طفيفاً سيُستخدم من قبل عددٍ قليلٍ من الأشخاص، لكن إذا حقّق هذا النظام النجاح، فقد يؤدي إلى إنشاء وتبنّي هذا البرنامج. يمكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى تحسين كفاءة الإجراءات البيروقراطية في مكافحة مخالفات الركن. ويمكن أن يوفّر قدراً كبيراً من الوقت والموارد القانونية.

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