بلجيكا : السجن 28 عاماً لمواطن ارتكب ” جريمة ” في سوريا

أصدرت محكمة في مدينة أنتويرب البلجيكية اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة 28 عاماً بحق مواطنها حكيم الوثاقي، بداعي قيامه بجريمة إرهابية أثناء تواجده في سوريا سابقاً.

ومثُل الوثاقي الذي عاد إلى بلاده عام 2013، أمام القضاء البلجيكي، بعد أن رفضت أسرته دفع الدّية أو الغرامة المخصصة لقتله شخصاً في سوريا.

وأقرت محكمة أنتويرب بأنّ الوثاقي المنتمي إلى منظمة “الشريعة من أجل بلجيكا” التي تعتبرها بروكسل منظمة إرهابية، قام بارتكاب جريمة قتل في سوريا بهدف الإرهاب، وقدّمت المكالمة الهاتفية التي أجراها الوثاقي مع صديقته كدليل لجريمته.

ويُظهر تسجيل صوتي لمكالمة الوثاقي، وهو يقول لصديقته “رصاصة في الرأس” ثم قلد صوت الرصاصة وهو يضحك (الصورة لمن قتله الوثاقي). (ANADOLU)

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