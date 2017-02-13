حكومة بشار تعلن عن استعدادها لـ ” مبادلة السجناء بالمختطفين لدى المجموعات الإرهابية “

نقل تلفزيون بشار الأسد عن “مصدر رسمي” قوله إن “الحكومة السورية مستعدة لمبادلة سجناء لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية”.

ونقل خبر عاجل على قناة الإخبارية عن “الحكومة” قولها إنها “تؤكد استعدادها لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية رجالا ونساء وأطفالا مدنيين وعسكريين حرصا على كل مواطن سوري مختطف في أي مكان”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذل من أجل الاجتماع المقبل في آستانة.

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الصورة : أرشيف – الإرهابي العراقي أبو شهد الجبوري المنضم لجيش بشار الأسد يعتقل مدنياً سورياً

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