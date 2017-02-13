خطأ فادح .. عزف النشيد النازي بدلاً من النشيد الألماني يبكي لاعبات منتخب التنس ! ( فيديو )

كاد عزف النشيد الوطني الألماني الخاص بالحقبة النازية أن يتسبب في أزمة حقيقية بين ألمانيا والولايات المتحدة.

وألقت تلك الواقعة بظلالها على مواجهة الفريقين أول أمس السبت في ولاية هاواي الأمريكية، حيث أصيب أعضاء الفريق الألماني بالذهول والغضب الشديد.

وكتب الاتحاد الأمريكي للتنس، على حسابه الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “الاتحاد يتقدم باعتذار للفريق الألماني ومشجعيه على عزف النشيد النازي القديم خلال بطولة كأس الاتحاد. هذا الخطأ لن يتكرر مجددا”.

وشعر الفريق الألماني بالصدمة عندما بدأ غناء النشيد النازي في الملعب الرئيسي قبل لقاء الألمانية أندريا بيتكوفيتش والأمريكية أليسون ريسكي.

وأجهشت جوليا جورجيس، لاعبة الفريق الألماني، بالبكاء، حينما بدأ عزف النشيد، ووضع ديرك ديير، المدرب المساعد، يديه على وجهه، فيما بدا الذهول واضحا على وجوه بقية اللاعبات والطاقم الفني.

وقالت باربرا ريتنر، مدربة الفريق، إنها كانت تفكر في انتزاع الميكرفون من المغني. من جانبها، صرحت بيتكوفيتش، التي بدا عليها الغضب الشديد قبل خوض المباراة، أنها كانت تعتزم الخروج من الملعب فور سماعها النشيد.

وأوضحت بيتكوفيتش “لقد كانت لحظة مروعة، إنه أسوأ حدث وقع لي في حياتي حتى الآن”.

وأضافت اللاعبة الألمانية “إن ما حدث بمثابة قمة الجهل، نحن الآن في عام 2017، في القرن الحادي والعشرين، أمر مثل هذا لا يمكن أن يحدث ببساطة”.

في المقابل، قالت ريتنر “لا يمكنني تصديق ذلك. كنت على وشك البكاء، كانت لحظة حزينة وصادمة للغاية حقا. لقد شعرت بالذهول لما حدث. إنه خطأ لا يغتفر، إنها فضيحة”. (DPA)

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