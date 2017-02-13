رئيس ألمانيا : منفتح على الحوار مع ” الشريك الصعب ” ترامب

قال الرئيس الألماني المنتخب فرانك فالتر شتاينماير في مقابلة تلفزيونية إنه “يجب بالطبع استغلال جميع إمكانيات الحوار. وعليه سننظر كيف سنتعامل مع الرئيس الأمريكي. وكان شتاينماير قد وصف ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه “مبشر بالكراهية”.

وأضاف الرئيس الألماني الجديد شتاينماير أنه يجب تنبيه الرئيس الأمريكي “بكل وضوح” إلى أهمية العلاقات الأطلسية التي هي أساس القيم التي تروج لها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في العالم. وأعلن شتاينماير عزمه استخدام كلمات واضحة في المحادثات الصعبة مع الشركاء الدوليين لبلاده.

وجاء ذلك خلال رد لشتاينماير على سؤال من محطة “فونيكس” حول كيفية تعامله مستقبلا مع زعماء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الألماني السابق، اليوم الأحد: “لا يمكننا ولا ينبغي لنا أبدا أن نتجنب الدفاع بشكل واضح عن أصول قيمنا”. وفي ذات السياق، دافع شتاينماير عن “عدم تجنب مثل هذه المحادثات الصعبة”.

وقال إنه شعر أن التطلعات المعلقة على الرئيس في ألمانيا في الوقت الراهن “مرتفعة بشكل لا يُصَدَّق”. (DPA)

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